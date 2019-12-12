У прикордонній службі розповіли, як можуть покарати знімальну групу російської «Звєзди»

Знімальну групу телеканалу Міноборони Росії «Звєзда», що прилетіла до Києва, можуть притягти до адміністративної відповідальності за проведення незаконної зйомки під час перетину кордону, повідомив Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Оскільки вони незаконно проводили відеозйомку під час перетину державного кордону, коли вони будуть від’їжджати з України, прикордонники можуть притягнути їх до адміністративної відповідальності», – сказав він.

За словами Демченка, вказаних осіб пропустили на територію України, оскільки вони не вказували, що є російськими журналістами і жодних обмежень щодо них від правоохоронних органів України не було.

«Щодо даних осіб – жодних обмежень від інших правоохоронних органів або інформації про них до прикордонної служби не надходило для того, щоб їх виявити безпосередньо на державному кордоні і чітко розуміти, що вони є представниками російських ЗМІ. Також не було обмежень для їх в’їзду в Україну від інших правоохоронних органів. Під час проходження ними паспортного контролю вони не вказували, що є представниками якогось російського видання чи телеканалу, прикордонникам це не вдалося чітко встановити. Також додам, що не було встановлено і факту їхнього незаконного перебування на тимчасово окупованих територіях України», – сказав речник прикордонслужби.

За його словами, далі перебування на території України представників російського пропагандистського телеканалу буде відстежувати Служба безпеки України.

«Якщо буде встановлена їхня робота як ЗМІ з Росії, до них можуть бути застосовані іншими органами якісь дії», – сказав Демченко.

Вранці 12 грудня на сайті «Звєзди» з’явилася інформація про те, що знімальну групу цього каналу пустили в Київ. Кореспондентка Діана Сіразі й оператор Олександр Столєров прилетіли у «Бориспіль».

У повідомленні вказано, що знімальна група приїхала до Києва «після запрошення українського президента Володимира Зеленського». Зеленський на підсумковій пресконференції в Парижі 9 грудня після «нормандського саміту» заявив, що російські ЗМІ мали б приїхати до України, на Донбас, щоб побачити все на власні очі.

На сайті каналу також розміщений відеосюжет знімальної групи зі зйомками, зокрема, з аеропорту «Бориспіль» і з майдану Незалежності в Києві.