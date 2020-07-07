Меланхолія, фанк та гімн для дівчат. 10 українських треків червня

Від мотиваційної меланхолії до гімнів для дівчат – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в червні.

Ви також можете послухати ці треки у спеціальному плейлісті на YouTube Music.

Сергій Бабкін, Олена Кравець – «Спалах»

Сергій Бабкін разом з актрисою «Студії «Квартал-95» Оленою Кравець зробили несподівану колаборацію. Як каже Бабкін, ця ідея виникла в нього під час написання пісні. При цьому Олена Кравець сама написала речитатив до пісні. А окрім треку артисти також представили mood-відео, у якому показали процес створення композиції в студії. Вийшло душевно та насичено.

Diana – «Принцеса»

Знову гімн для дівчат? Знову! Що поробиш – модну тему опановують в усіх сферах творчості. Чи вийшло додати свіжості цій темі співачці Діані Лук’янчук? Здається, що так. Але можете послухати та вирішити самостійно.

Tayanna – «Жіноча сила»

Зовсім іншу тональність на відміну від попередньої композиції має цей трек. «Дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося, розділити з вами емоцію щастя, безтурботності і віру в світле майбутнє», – коментує співачка. І в авторки цей настрій точно вийшов – пісня запам’ятовується прямо як рекламний джингл.

Remy Lights – «Ким захочеш»

Розіб’ємо свято життя мотиваційною меланхолією. «Ти можеш бути, ким захочеш, але твоїх днів не вистачить зробити все, що так хотів», – лунають слова в треку львівського музиканта Романа Савицького. Чи це когось замотивує – питання. Але пісня затягує атмосферою, тому слухати варто.

«Дао Парк» – «Юз»

Можна спочатку подумати, що це жіноча версія «Бумбокса» і навіть зрозуміти, чим конкретно надихалась авторка. Але це не заважає треку качати вашу голову, а кліпу зачаровувати яскравими кольорами та образами.

«Марний» – «Не соромно»

Вокал-начитка у цій композиції занурює в роздуми не гірше мінімалістичної гітари з електронним басом. Атмосфера треку така, що хочеться лежати на ліжку, дивитися у стелю та думати про весь сором, який відчував упродовж усього життя. На кліп можна не звертати увагу, а ось із музикою можна ознайомитися.

«Тонка» – «Таємна зброя»

Однозначно пісня та кліп місяця – звучить та виглядає цей EP круто та самобутньо.

Vakula, Jamala — «Пастка»

Електронний музикант і продюсер вирішив зайнятися хіп-хопом та G-funk. І випустив цілий альбом, який звучить насичено та міцно. Слухати можна все, але окремо хочеться відзначити трек з Джамалою – це інший вимір ніжності.

Freedom Jazz — «Парасоля»

Дівочий гурт випустив легкий, але запальний сингл. Пісня про кохання під латиноамериканські ритми від унікального гурту – чим не трек у плейлист.

Кубік Богдан – «Києве мій (Каштанами)»

Пісні про Київ були, є і будуть. Не всі вони гідні уваги, але цей – гідний. Це дебютна робота правозахисника Богдана Кубіка, яка легко застрягає в голові. Естетично, просто та зрозуміло, але зі смаком. Насолоджуємося добрим треком.

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