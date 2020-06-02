Фільтр «нульових», кохання та Арсен Аваков. 10 українських треків травня

Від протестів до сатири на сучасність – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в травні.

Ви також можете послухати ці треки у спеціальному плейлісті на YouTube Music.

Юрій Бондарчук – «Арсен Аваков»

Колишній учасник гурту oh, deer! та поетичного проєкту «Резидент» випустив трек, який говорить сам за себе. А ще – легко «застряє» у голові.

Tvorchi – «Мова тіла»

Дует уже потрапляв у нашу добірку, коли він ще не встиг взяти участь у національному відборі на «Євробачення-2020». Після такої гучної появи на відборі варто було чекати на щось цікаве. І ми дочекалися: на цей раз хлопці випустили теплий мелодійний трек про кохання та весну.

Shy – «Твої слова»

«Всі твої слова я збережу у спогадах і снах, бо я живу лише в твоїх словах», – співає інді-поп музикантка. Це романтична пісня під акустичну гітару, а ще – милий кліп без усього зайвого. Пісня увійшла до міні-альбому «Легіт», а кліп на неї зібрав майже 300 тисяч переглядів на ютубі.

«Пирятин» – «СМТ»

Так званий power country гурт випустив уже другий альбом на дванадцять треків, серед яких хочеться виділити саме «СМТ». Ця пісня краще за все представляє те, що поєднується у творчості цього самобутнього гурту – іронію та сумну життєвість. А ще – абсцентну лексику, тому не слухайте, якщо вам це неприємно.

«НастяЗникає» – «Комашка сонця»

Співачка соул Анастасія Осипенко випустила міні-альбом «Голосу гілочка». Цікаво, що співачка записала альбом удома сама. За її словами, настрій альбому народився із бажання збавити життєвий темп, віддихатися, краще почути свій внутрішній голос. Бонус – тепле mood video.

U:LAV – «неГІБОНИ»

Сатирична пісня про сучасне суспільство – так описує цю пісню виконавиця Анна Монастирська. «Ти обміняв запаси ендорфінів на ютуб і спінер», – звертається співачка до покоління людей, яке виросло під «бум» технологічного розвитку. На її думку, треба берегти себе серед купи інформації. Окрім меседжу у пісні є й насичене сучасне звучання, а ще приємно виглядає і кліп у м’яких кольорах.

«Покруч – Танго»

«Історія про зиму очима літньої машиністки поїзда. Її мрії, роздуми, спогади і нескінченні зимові дороги», – описують цю пісню автори, які ось уже три роки, як нічим не тішили шанувальників. Пісня увійде в новий альбом спільного проєкту музикантів «ТОЛ», Vivienne Mort, MegamasS.

«Дао Парк» – «Дещо коли»

Це – дебютний кліп неосоул гурту, а ще – перший сингл із майбутнього альбому «Подорож». Через ліричне звучання та вокал виконавиці можна й не помітити іронію дійства, що відбувається у кліпі та певну абсурдність тексту. А «фільтр нульових років» додає цьому твору модного шарму ностальгії.

Kalush – «Тіпок»

Цей гурт ще з першого релізу показав, що в нього є власний голос. Тепер видно, що цей голос міцнішає. Тексти про усвідомленість, здоровий глузд та спосіб життя, замість затертих розповідей про «крутість», вигідно виділяють цих виконавців з-поміж багатьох інших. Трек «Тіпок» – не виняток. «Це історія, в якій показується щоденна боротьба з нашими залежностями», – кажуть у гурті. Ця історія прокачала кліп на 750 тисяч переглядів на ютубі.

Alina Pash, Сергій Бабкін, Constantine, Latexfauna, Yuko, Гурт [O], Krutь – «Різні. Рівні»

Якщо вже починати треком про міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, то завершити можна піснею про рівні права для ЛГБТ-спільноти. Прогресивним читачам тема може здатися затертою, але кліп звучить та виглядає неймовірно. Тому, враховуючи кількість відомих учасників – слухати обов'язково.

Читайте ще:

Франко під електроніку та поцілунки в середмісті. 10 українських треків квітня



«Круті баби», війна з ЖЕК та легка еротика: 10 українських треків березня



Самотність, кажани та бурштин. 10 українських треків лютого



Містика, любов, постіронія: 10 українських треків січня