Франко під електроніку та поцілунки в середмісті. 10 українських треків квітня

Від «карантинних» треків про свободу до Івана Франка під електронну музику – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули нашу увагу в квітні.

The Unsleeping – Ptaha Fred

Цей гурт відомий у колах любителів європейських фестивалів музики, бо колись The Unsleeping виступив на відомому угорському Sziget. А зараз гурт здивував першим треком українською мовою. Кліп – сірий та навіть дещо похмурий, музика – така ж. Акорди та енергія пісні нагадують атмосферу, яка живе у маленьких клубах і локальних сценах. Слухати та дивитись точно варто.

Julinoza – «Моє місто»

Цілий гімн рідному місту співачки Юлії Запорожець. Окрім того, що ця легка пісня присвячена Одесі, у VR-кліпі можна ще й погуляти містом разом із виконавицею. «У кожного з нас є особливе місто – те, що ми називаємо домівкою. Іноді воно знаходиться не у фізичному просторі, а в глибині душі. Головне – відшукати його», – розповідає Юлія.

Freel — «Вірус» («Кінець світу 2020»)

«Карантинний кліп», як його називає сам репер Freel, має обов’язкові атрибути: гречку, туалетний папір, маски і самурайський меч. «Усе необхідне для успішного подолання пандемії», – каже музикант. Він розповідає, що вирішив записати комічний кліп через те, що «зараз усі на нервах – комусь важко сидіти вдома і дотримуватись карантину, хтось боїться заразитись коронавірусом».

Veremiy – «Усміхнені й живі»

Карантин надихнув учасників гурту на публікацію пісні, яка була записана ще у 2018 році. «Коли все закінчиться – ми скинемо кляті маски, вип’ємо весь санітайзер і підемо відриватись у вогнях прожекторів і кіловатах найгучнішої у світі музики!» – кажуть виконавці. А поки – слухайте трек і, все ж, не пийте санітайзер.

Ofliyan, Yulia Yurina – «Псих»

Перший дует музиканток вийшов еротичним і не дарма – пісня про сексуальність та свободу. І кліп також: якщо коротко, то в ньому Катерина та Юлія гуляють по столиці та цілуються. «Для мене в цій пісні головний рядок – це «як добре що ти не схожа на тих, для кого я псих». У цьому відео ми з Юлею говоримо ці слова одна одній, та одна розкриває іншу, дає свободу», – розповідає Катерина Офліян про трек.

Letay – «Ми вільні»

Ще один трек, який вдало вкладається в сучасність. Музиканти кажуть, що пісня чекала свого виходу понад рік і зовсім не була присвячена «пандемічним» настроям. Але цей трек та обставини – це можливість по-новому подивитися на те, що значить бути вільним. «Думаю, що це внутрішнє відчуття в першу чергу. Є такі люди, що залишаються вільними у дуже різних обставинах. І навпаки, є люди, що залишаються невільними, навіть, коли в них є всі можливості», – розповідає музикант Ілля Резніков.

Kolonas – «Запахом кави»

Цей трек про любов звучить модно та насичено. А приспів, який лізе в голову, так і хоче відправити виконавця на «Євробачення».

Adam – «Не спати»

Легкий та романтичний трек, який може додати світлої ностальгії за часом, коли ще можна було ходити по вечірках та розслаблено танцювати. Проте танцювати можна й зараз – та хоча б під цю композицію.

Ragapop – «Гордості»

Нове ім’я на українській музичній сцені! Учасниці Dakh Daughters Руслана Хазіпова та Ганна Нікітіна з музикантом Антоном Очеретяним випустили електронний трек «Гордості». Текст пісні – уривок з трагедії Софокла «Цар Едіп» у перекладі Івана Франка. Вийшло щось особливе і точно варте уваги.

Tarabarova – «Найкрасивіша. No stress»

Ще один «карантинний» кліп. Як кажуть музиканти, відео створили, згідно зі всіма нормами карантину: співачка та танцівниці знімали себе самостійно, не виходячи з дому. Вийшов танцювальний легкий трек, плюс, позитивний відеоряд – правильний настрій під час карантину забезпечує.