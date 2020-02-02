Містика, любов, постіронія: 10 українських треків січня

Від серйозних розмов про любов до прохання провести інтернет – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в січні.

Tik Tu – Introvert

Містика, магія, сюрреалізм – усе це є в кліпі та треку від тернопільського гурту. Автори й самі називають свою композицію «гостросюжетною містичною байкою». Звучання відповідне – стиль музикантів не переплутаєш ні з чим.

Uliana Royce – «Холодно і тепло»

«Залишайтеся оффлайн, щоб бути живими», – головний меседж цього треку. Здається, що це все вже було, і такі тези повинні були вичерпатися ще років п’ять тому. Але такий зміст пісні, картинка кліпу, як у серіалах Netflix, та зрозуміла музика заробили композиції 200 тисяч переглядів на ютубі. Може все ж не вичерпалися?

Karoon – Niyak

Щоб зрозуміти, наскільки цей трек концептуальний, варто знати історію самого дуету. Він виник у 2018 році, коли майбутні учасники гурту хотіли розлучитися. Але вони вирішили залишитися разом і подивитися, чи зможе музика налагодити їхні стосунки. Час минає, музиканти досі разом, а ще – випустили пісню, яка перегукується з концепцією. «У цьому треку ми говоримо про те, якими можуть стати стосунки в парі, якщо над ними перестати працювати», – кажуть вони. Це зовсім не той веселий треш, що робив гурт до цього, але ознайомитися варто.

«GG ГуляйГород» – «Рясна-Красна»

Так, це колядка у десятці треків місяця. Але ніякої «шароварщини» – поєднувати фольк мотиви з танцювальним бітом звична справа для цього гурту. Атмосферна пісня, анімований кліп, сучасний звук – прикметників багато, а трек один. Тож подовжуємо собі свята та слухаємо.

Kozak System – «Повінь»

У цьому кліпі зірка фільмів «Кіборги» та «Захар Беркут» Андрій Ісаєнко рятує кохання – визволяє з полону дівчину, яку зіграла акторка Анна Заклецька. Як кажуть музиканти, це – алюзія: коли ти перебуваєш у полоні власних темних думок – коханню буває дуже складно пробитися до тебе. Але завжди знайдеться той, хто допоможе коханню відбутися. Текст пісні належить військовому Глібу Бабичу та поету Миколі Бровченку.

Vidverto – «Мій горобчику»

Приспів цієї пісні легко застрягає в голові. То й не дивно – трек простий та зрозумілий. А музиканти з дніпровського рок-гурту вже не вперше присвячують себе темі кохання та ніжності.

Epolets – «Пограймо»

Вибачте, знову про любов та стосунки. Але на цей раз – драйвово та енергійно, як вміють Epolets. А ось важкість та хуліганство гурту кудись зникли. Можливо, цей трек став певним вододолом у творчості музикантів.

«НЕформат» – «Слава королю»

Український реп із ірландським присмаком? Легко, якщо ти Микола Винар із Львівщини, але живеш в Ірландії. Але кліп на трек «Слава королю» знімали взагалі в Нью-Йорку. Вийшло атмосферно та концептуально – варто оцінити.

«Брати Станіслава» – «Поролоновий світ»

Рок-гурт, який заснували два брати-близнюки Володимир та Сергій Гупали, робить важку та серйозну музику. «Поролоновий світ» – не виняток. «Це історія про тих, хто через власні страхи, зневіру, безпомічність самоізолювався від реальності», – розповідають музиканти. У наших добірках іноді бракує такої музики, тому – слухайте.

«Джон Дiр» – «Нема інтернета»

Ностальгічно-лірично-постіронічний трек про відсутність інтернету. Описати це важко, лише додамо: «олди тут!»