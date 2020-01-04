Екотанці, відвертість та десантники: 10 українських треків грудня

Від чергових екоманіфестів до яскравих фітів українських зірок – Радіо Свобода зібрало десять треків, які привернули увагу в грудні.

«Схожа» – «Танцюю»

«Тропікал-хаус та вокал з елементами українського фольку», – описує співачка під псевдо «Схожа» свою першу авторську пісню. Композиція «Танцюю» насправді не тільки про танці, а насамперед про модну сьогодні екосвідомість. «Таке вже було», – скажете ви, але самобутній трек та кліп дійсно вартий уваги.

«Паліндром» – «Мауглі»

Перший сингл з нового альбому виконавця «Паліндром» під електрогітару звучить меланхолійно та не в дусі того, що робив виконавець раніше. Тим не менш, цей міцний трек встиг потрапити в нашу добірку українських треків року. І цілком заслужено.

«Гапочка» – «Необхідна»

Інді-рок-дует Катерини Гапочки і Євгена Якшина у грудні презентував титульний трек до свого однойменного альбому. Пісня про пристрасть і пристрасно звучить – впевнений вокал під насичені гітари. Композиція заряджає та привертає увагу до решти альбому, який теж вартий ознайомлення.

Dilemma – «Динаміт»

Більш ніж 650 тисяч переглядів кліпу на трек про любов від гурту Dilemma – від такого опису можна позіхнути. Але спішити з висновками не варто – композиція хоч і попсова, але іронічна, а кліп виконаний в трендовому стилі нульових. А це і хромакей, і стрибаюча графіка, і вибухи, і наліпки – все що треба, щоби привернути увагу фанатів ютубу.

Onuka – Zenit

Ні, не станемо описувати ані трек, ані кліп від зіркового гурту. Тут треба дивитися та слухати.

Kazka – «Палала»

Кліп на трек з другого студійного альбому Nirvana від Kazka швидко зібрав свій мільйон переглядів. Музиканти кажуть, що це – «найвідвертіша» їхня робота, а зрежисував її Алан Бадоєв. Сам трек також про любов, пристрасть та красу, «яка живе в кожному з нас».

Riffmaster – «Важелі»

За шість днів до того, як Андрій Антоненко став підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, він випустив войовничий трек «Важелі». Це – енергійна та потужна композиція, яка присвячена десантникам, що захищають Україну.

Юлія Саніна, Тіна Кароль – «Вільна»

Солистка The Hardkiss Юлія Саніна та Тіна Кароль випустили трек, який став офіційним саундтреком до українського фільму «Віддана». «Ця пісня – своєрідний жіночий маніфест, жіноча мантра про силу нашого сестринства. І було важливо виконати її саме дуетом з іншою виконавицею – сильною, талановитою, рівною», – розповіла Тіна Кароль. І справді – композиція вийшла не схожою ані на творчість однієї співачки, ані – іншої.

Jamala, Alyona Alyona – «Забирай»

Цей трек як гарно качає, так і пропонує якісний вокал. Поєднання Jamala та Alyona Alyona видало драйвовий мікс, де обидві виконавиці виглядають природньо. Що складно було уявити через різний репертуар артисток. А кліп на трек про зворотній бік популярності в соцмережах зібрав майже 800 тисяч переглядів на ютубі.

Epolets – «Блищи»

Рок-одесити випустили в грудні кліп на трек «Блищи». Звучить як Epolets, виглядає як Epolets та заводить як Epolets. Небагато нового, але настрій задає – варто послухати та подивитись, як зробили інші 275 тисяч людей на ютубі.