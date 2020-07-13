Російська співачка Zivert, яка виступала в Криму, збирається дати концерти в Одесі та Києві

Російська співачка Юлія Зиверт, відома під псевдонімом Zivert, яка раніше виступала в анексованому Криму, планує два концерти в Україні – в Одесі (24 липня) та в Києві (4 серпня). Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Квитки на концерт у Одесі продаються на сайті concert.ua, заявлена вартість – від 1000 гривень.

У Києві концерт планується провести в закладі OSOCOR RESIDENCE, на офіційному сайті якого також продаються квитки. Вартість – від 2 200 гривень.

На питання користувачів про те, чи не заборонять російській співачці в’їзд до України через виступи на анексованому Росією півострові, організатори OSOCOR RESIDENCE зазначили, що вона вже приїздила виступати минулого року.

Про виступи Zivert у Криму повідомяли російські медіа. Афіша її концерту також збереглася на сторінці готелю Yalta Intourist.

13 липня Державна прикордонна служба України заборонила в’їзд до України російському актору, який зіграв одну з головних ролей у знятому зокрема на території окупованого Кримського півострова фільмі «Балканський кордон» (2019 рік), затримали в аеропорту «Бориспіль» у Києві, заборонили в’їзд в Україну на три роки.

У червні Державна прикордонна служба Україна повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода, що від початку 2014 року до 9 червня 2020-го ухвалила 10612 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну.