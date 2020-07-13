Суд у Києві оголосив вирок колишньому «міністру Криму»

Дніпровський районний суд Києва 13 липня засудив до 10 років тюрми колишнього голову російського «Міністерства охорони здоров’я» анексованого Криму Петра Михальчевського, якого звинувачують у державній зраді, але одразу ж його виправдав. Про це з зали суду повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада – ред.) і призначити йому покарання за цей злочин у вигляді 10 років позбавлення волі. Визнати невинним у висунутому обвинуваченні в скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ред.) і виправдати його в зв’язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу», – повідомила суддя Мирослава Марченко.

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На засіданні суду 9 липня Михальчевський виступив з останнім словом.

Раніше повідомлялося, що Михальчевському хочуть призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Із 8 січня 2018 року Петро Михальчевський перебував під вартою: спочатку він утримувався в слідчому ізоляторі Херсона, влітку його перевезли до київського СІЗО.

У червні минулого року розслідування у справі ексміністра було завершене. 9 липня минулого року суд перевів Михальчевського з ізолятора під домашній арешт.

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Петро Михальчевський обіймав посаду міністра охорони здоров’я Криму з 27 лютого по 10 червня 2014 року в підконтрольному Росії уряді. Прокуратура Автономної республіки Крим вважає, що тим самим він скоїв діяння, передбачені статтею 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і статтею 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнав, що працював міністром охорони здоров’я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на пост Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.