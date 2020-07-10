Кримський блогер Гайворонський оскаржив рішення російського суду про його депортацію

Кримський журналіст і блогер з Ялти Євген Гайворонський у Четвертому касаційному суді загальної юрисдикції Краснодара сусідньої Росії оскаржив рішення російського суду про його депортацію. Про це він повідломив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Гайворонський розповів, що касаційна скарга була подана на рішення підконтрольного Росії Верховного суду Криму, який 16 січня цього року підтвердив рішення Ялтинського суду «про примусове видворення Гайворонського за межі Росії».

У тексті скарги захист Гайворонського зазначає: «Оскільки Крим є територією України, а Гайворонський Є.Б. – її громадянином, то він може безперешкодно перебувати в Криму, як на території країни свого громадянства».

Гайворонський також повідомив, що його мета – «домогтися визнання російською владою, що Крим – це Україна навіть за російськими законами».

Він додав, що на фінальній стадії перебуває підготовка його скарги до ЄСПЛ.

«Моя мета – створити прецеденти, що прискорять деокупацію Криму і надихнуть десятки тисяч постраждалих за допомогою міжнародного права отримати серйозні компенсації від Росії за її військові злочини», – сказав Гайворонський.

20 грудня 2019 року підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Перед цим його звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

1 січня стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», прибув до Києва.

Блогер Євген Гайворонський в 2014 році активно підтримував анексію Росією Кримського півострова. На російському телеканалі НТВ його показували у футболці із зображенням президента Росії Володимира Путіна і російським триколором, де він заявляв, що «відчув російський дух» і чекав цього 23 роки. Пізніше Гайворонський заявив, що «в 2014 році нічого не розумів» і покаявся за підтримку анексії.

28 квітня цього року Гайворонський вийшов на пікет до російського посольства в Києві. Він тримав у руках плакат «Пустіть Крим в Україну», «Свободу Олегу Софянику», «Крим – це Україна».