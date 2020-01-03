«У Криму погрожували кинути в підвали «ДНР» – Гайворонський

Депортований з Росії в Україну ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський стверджує, що в анексованому Криму російські силовики погрожували йому «кинути в підвали «ДНР». Про це блогер розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Я потрапив в список на видворення в Україну, підконтрольну Києву. До того ж, так вийшло, що люди, які цей список складали, вони особливо не знали, хто я і не знали планів кримських міліціонерів. Кримські міліціонери говорили мені, що будеш там гнити пів року, доведемо тебе до нелюдського стану. Потім ми тебе відправимо на Донбас, у підвали, тому що доводиться випускати Асєєва (автор Радіо Свобода Станіслв Асєєв – ред.) і нам потрібні ще журналісти в обмінний фонд», – повідомив Гайворонський.

Публічних коментарів російських силовиків в анексованому Криму з приводу заяв Гайворонського немає.

1 січня стало відомо, що ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський, якого вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії для «видворення», прибув до Києва.

20 грудня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове видворення» Євгена Гайворонського «з території Росії». Після цього його вивезли з анексованого Криму в Краснодарський край Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили «образі в інтернеті влади і символів Росії» за допис у соцмережі щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування від наркозалежності. Адвокат Гайворонського пов’язував його арешт з попереднім затриманням у березні 2019 року – за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

Блогер Євген Гайворонський в 2014 році активно підтримував анексію Росією Кримського півострова. На російському телеканалі НТВ його показували у футболці із зображенням президента Росії Володимира Путіна і російським триколором, де він заявляв, що «відчув російський дух» і чекав цього 23 роки. Пізніше Гайворонський заявив, що «в 2014 році нічого не розумів» і покаявся за підтримку анексії.