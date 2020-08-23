Чому «герой анексії» Криму перебрався до Києва?

Домашній арешт для кримчанина обрав Голосіївський районний суд Києва. Ялтинця Олександра Расшивалова підозрюють в участі у «Самообороні Криму» у 2014-му. Під час обшуку в квартирі Расшивалова, який вже кілька років проживає у Києві, силовики знайшли його військовий квиток армії Російської Федерації.

Олександр Расшивалов активний у соцмережах. Веде дві сторінки у соцмережі «ВКонтакте», одну у фейсбуці, знімає відео для свого ютуб-каналу. З відкритих джерел відомо: ялтинець навчався у Національній академії внутрішніх справ України. У Криму працював за спеціальністю. Це підтверджує Ігор Поночовний – прокурор АР Крим у Києві.

«До 2014 року цей громадянин проходив службу в органах МВС, зараз уже в поліції, в карному розшуку працював. ...Перед окупацією він був звільнений», – каже Поночовний. Під час анексії Олександр Расшивалов – відеоблогер. У лютому 2014-го знімає проукраїнську акцію в Ялті – вшанування загиблих на Майдані в Києві. Провокує охоронців, які захищають проукраїнських активістів.

Також стрімить із проросійських мітингів в Ялті і підтримує їх.

Із соцмереж відомо – Расшивалов захоплюється боксом і мотоциклами. Завдяки службі в поліції знає, як поводитись зі зброєю. За даними слідчих кримської прокуратури в Києві, під час анексії вступає до незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Прокурор Ігор Поночовний розповідає: «Одним із його завдань було здійснення контрольно-пропускного пункту в місті Ялта, на східному в’їзді до міста в них був організований блокпост, де вони несли чергування. Відповідно, перевіряли автомобілі, перевіряли громадян, підтримували ту легенду, створену Російською Федерацією, що на Крим там «наступають «бандерівці» і подібне. Тобто, був одним із активних учасників цієї організації».

У квітні 2014-го Расшивалов знімає відкриття офісу громадської організації «Народное единство». У прокуратурі Криму в Києві переконані: підозрюваний пов’язаний з цією організацією. Засновник «Народного единства» – бізнесмен Віталій Ахметов. Він фінансував «русскую весну» в Ялті, пише сайт «Миротворець». Ось що про Ахметова розповідає ялтинський журналіст Сергій Сардико.

«Ахметов брав активну участь в організації «референдуму» та інших заходів. … Він заявляв там свою політичну платформу, своє бачення ситуації, а потім він зник, ну прізвище то у нього гучне. Воно, як я розумію, використовувалося у деяких ситуаціях», – каже Сардико.

У 2016-му Расшивалова нагороджують медаллю Міністерства оборони Росії – «За повернення Криму».

Але вже за рік «ветеран анексії» – на лаві підсудних. За крадіжку мобільного телефону. Ось що сказано у вироку Ялтинського міського суду, підконтрольного Росії.

«... з корисливих мотивів, з метою наживи, діючи відкрито, підбіг ззаду до потерпілої ОСОБА_1 та вирвав з її рук мобільний телефон «Lenovo», що їй належить, модель «S660» в корпусі металевого кольору, ІМЕІ 1№, ІМЕІ 2№, вартістю 18 000 рублів».

320 годин виправних робіт – вирок Расшивалову. Чи відбував він покарання, невідомо, але після цього ялтинець переїжджає до Києва. Восени 2019-го реєструє фірму, що займається торгівлею залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням. Цьогоріч у Києві кримчанина розшукав департамент контррозвідки СБУ. Далі за справу взялася прокуратура Криму в Києві.

За участь у незаконних збройних формуваннях Олександру Расшивалову загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Ми розшукали ялтинця в Києві, він мав би бути вдома під домашнім арештом, але вдома ми його не застали.

– Здрастуйте, а ми шукаємо Олександра Сергійовича Расшивалова.

– Добрий день, так.

– А він тут живе?

– Так.

– А можна з ним поспілкуватися?

– А його зараз вдома немає.

– А, може, телефон його підкажете?

– Ні, не підкажу, вибачте хлопці.

Ми додзвонились Расшивалову, але від інтерв’ю він відмовився.

– Я – Дмитро Євчин, журналіст Крим.Реалії. Олександре Сергійовичу, хочемо запросити вас на інтерв'ю.

– Я не хочу.

Близько 1000 так званих «самооборонівців Криму» вже ідентифіковані, переконують у прокуратурі Криму в Києві. І додають: затримали близько 20 учасників незаконних збройних формувань на анексованому півострові.