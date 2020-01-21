Прокуратура АРК підозрює ще 16 осіб в участі у «самообороні Криму»

Прокуратура Автономної Республіки Крим за останні три місяці повідомила про підозру ще 16 учасникам так званої «самооборони Криму» за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Як повідомляє пресслужба відомства, всього правоохоронці встановили понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності «самооборони Криму», при цьому 217 особам уже повідомлені підозри.

10 січня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною Нацполіція затримала чоловіка, якого підозрюють в участі в «самообороні Криму». За даними СБУ, він брав участь у захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі в 2014 році.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.