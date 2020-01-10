Нацполіція АРК повідомляє про затримання і арешт «бойовика «самооборони Криму»

У Головному управлінні Національної поліції АРК повідомляють про затримання на адмінкордоні окупованого Криму з Херсонською областю чоловіка, якого у відомстві називають «бойовиком» незаконного формування «самооборона Криму».

У поліції зазначили, що чоловіка затримали на українському пункті пропуску «Чонгар».

«Правоохоронці з’ясували, що у 2014 році громадянин служив у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму» і сприяв окупації Російською Федерацією півострова Автономної Республіки Крим», – мовиться у повідомленні.

За словами начальника глави Нацполіціі АРК Віталія Стрижака, слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру.

«Колишньому бойовику інкримінують правопорушення, передбачене частиною 5 статті 260 Кримінального кодексу України (участь в діяльності непередбачених законом збройних формувань). Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років», – вказують у поліції.

У відомстві також повідомили, що 9 січня Херсонський міський суд заарештував затриманого. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура АРК.

Ім’я та прізвище підозрюваного не називається, його коментарі немає. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається з’ясувати подробиці.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.