Суд почав розглядати справу обвинуваченого в участі у «самообороні Севастополя»

У Солом’янському районному суді Києва 18 грудня відбулося перше засідання у справі обвинуваченого в участі у «самообороні Севастополя». Про це повідомила прессекретар прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим та зобов’язав обвинуваченого виконати ряд умов: не залишати Київ без дозволу суду, повідомляти про зміну місця проживання і здати паспорти, необхідні для виїзду за кордон», – мовиться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, наступне засідання заплановане на 3 січня 2020 рік.

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На пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною 11 червня співробітники Нацполіції АРК і Держприкордонслужби України затримали розшукуваного раніше учасника збройного формування «самооборона Криму».

Національна поліція АРК і Севастополя з початку 2019 року оголосила в розшук 28 членів «самооборони» Криму.

На початку 2018 року прокурора АРК Гюндуз Мамедов повідомляв, що Прокуратура Автономної Республіки Крим встановила дані понад п’ятсот членів кримської «самооборони». Пізніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що українські правоохоронці встановили особи 900 членів «самооборони» Криму.

Формування «Самооборона Криму» з’явилося напередодні анексії півострова і допомагало російської анексії. 11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю парламент півострова узаконив цю організацію, ухваливши відповідний закон.

Правозахисники не раз заявляли про причетність цього збройного формування до низки злочинів, більшість з яких досі в Криму не розкрита.