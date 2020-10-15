Росія провела ракетні стрільби біля окупованого Криму – військові

Чорноморський флот Росії провів маневри за участю фрегата «Адмірал Григорович» і розташованого в кримських горах берегового ракетного комплексу «Утес». Через це російські військові частково закрили район Чорного моря, повідомляє сайт Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на пресслужбу флоту.

За повідомленням, бойовий розрахунок комплексу «Утес» випустив по умовному противнику ракету «Прогрес».

«На дистанції понад 10 кілометрів ця ракета була успішно уражена зенітним ракетним комплексом «Штиль» фрегату «Адмірал Григорович». Для гарантування безпеки морський полігон в акваторії Чорного моря, в якому проводилися ракетні стрільби, був закритий для судноплавства», – ідеться в повідомленні.

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

МЗС України неодноразово висловлювало протест Росії через військові навчання, які вона проводить у Криму. Реакції Москви на ці протести немає.