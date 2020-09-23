У анексованому Криму змушують позбавлятися від українського паспорта – посол

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що в окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять тиск, для того, щоб населення звільнялося від українських документів. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Те, що власники українських паспортів в Криму переслідуються - це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбулися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка або громадянин України. Тому навіть, якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України», – наголосив Кислиця.

У червні правозахисники повідомляли, що кримчан почали штрафувати російські служби за український паспорт при перетині адмінкордону з материковою Україною.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».