У анексованому Криму змушують позбавлятися від українського паспорта – посол

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що в окупованому Росією Криму переслідують власників українських паспортів і чинять тиск, для того, щоб населення звільнялося від українських документів. Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Те, що власники українських паспортів в Криму переслідуються - це факт. Те, що на власників українських паспортів тиснуть для того, щоб вони позбулися цих паспортів - це факт. Але я хочу сказати, що українське громадянство не випливає з наявності паспорта. Це паспорт отримують на підставі того, що ви вже громадянка або громадянин України. Тому навіть, якщо окупанти змусять українців або кримських татар порвати свої українські паспорти, вони все одно залишаються громадянами України», – наголосив Кислиця.
У червні правозахисники повідомляли, що кримчан почали штрафувати російські служби за український паспорт при перетині адмінкордону з материковою Україною.
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду-виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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