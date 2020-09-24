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24 вересня 2020, Київ 06:41
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Зеленський у виступі перед ООН закликав до деокупації Криму – відео

Зеленський у виступі перед ООН закликав до деокупації Криму – відео
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Зеленський у виступі перед ООН закликав до деокупації Криму – відео

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Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН наголосив на необхідності «деокупації» анексованого Росією Криму та закликав до реформи Організації Об'єднаних Націй. У попередньо записаному зверненні, 23 вересня Зеленський закликав світ не допустити, щоб російська анексія Криму стала «звичайним елементом міжнародного порядку». (Відео AP)

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