Зеленський у виступі перед ООН закликав до деокупації Криму – відео
Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед Генеральною асамблеєю ООН наголосив на необхідності «деокупації» анексованого Росією Криму та закликав до реформи Організації Об'єднаних Націй. У попередньо записаному зверненні, 23 вересня Зеленський закликав світ не допустити, щоб російська анексія Криму стала «звичайним елементом міжнародного порядку». (Відео AP)
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