Зеленський в ООН запропонував створити в Києві штаб-квартиру міжнародного офісу з протидії дезінформації

Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді, заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Запис виступу Зеленського транслювали 23 вересня.

Голова держави зазначив, що катаклізми стали буденністю, і світ швидко забуває жахливі новини, коли у глобальному порядку денному вибухає «нова інформаційна бомба».

«На Асамблеї торік я сказав: більше немає поняття чужої війни. Наша планета вже не така велика. Це доводить справа МН17. Це доводять кліматичні загрози. Проблеми з доступом до їжі та питної води. Це доводять інформаційні загрози світу. Коли дезінформація і фейк-ньюз можуть впливати на світові ринки, біржі та навіть виборчий процес. Україна як одна з держав, яка з 2014-го активно протидіє пропаганді та інформаційним атакам, готова ініціювати створення в Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді», – сказав Зеленський.

Генеральні дебати, що проходять на початку кожної сесії Генеральної асамблеї, надають можливість світовим лідерам виступити із заявою з глобальних питань.

Цього року, на тлі пандемії COVID-19, країни-члени ООН та держави-спостерігачі подали попередньо записану відео-заяву своїх керівників держав або урядів. Ці заяви лунають у залі Генеральної асамблеї після вступу відповідного національного представника, який може бути фізично присутній у залі засідань.