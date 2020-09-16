Ді Капріо, Кардаш’ян та інші зірки заморозять акаунти Facebook та Instagram на знак протесту проти дезінформації

Кілька американських знаменитостей заявили, що 16 вересня на один день заморозять свої акаунти у мережах Facebook та Instagram у межах кампанії з обмеження поширення ненависті та пропаганди на платформах соціальних медіа.

Серед зірок, які заявили про участь в акції, – голлівудські актори Леонардо Ді Капріо, Саша Барон Коен, Кім Кардаш’ян та Дженніфер Лоуренс.

«Дезінформація, що поширюється в соціальних мережах, суттєво впливає на наші вибори і підриває нашу демократію. Я не можу сидіти і мовчати, поки ці платформи продовжують дозволяти поширення ненависті, пропаганди та дезінформації, створених групами для поділу та розколювання Америки», – заявила Кардаш’ян в Instagram, де має 188 мільйонів підписників.

Заморожування акаунтів організовує коаліція «Зупини ненависть заради вигоди», яка закликає компанію Facebook (якій також належить і сервіс Instagram) мати «здоровий глузд для боротьби з нестримним расизмом, дезінформацією та ненавистю» в соціальній мережі.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг зустрівся з лідерами коаліції в липні, але вони пообіцяли продовжувати боротьбу, заявляючи, що компанія не вирішила проблему.

Facebook оголосив, що не дозволить розміщувати нову політичну рекламу за тиждень до виборів президента США, оскільки для журналістів та інших людей не буде достатньо часу для перевірки достовірності тверджень.