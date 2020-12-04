«Все перевернули й пішли» – кримський активіст Аметов розповів про обшук російських силовиків

63-річного кримськотатарського активіста з Судака Казіма Аметова пройшов обшук: російські силовики «обшукали весь будинок, все перевернули і пішли», розповів чоловік в відеокоментарі «Кримської солідарності».

Обшук, за його словами, тривав півтори години.

«Сьогодні о 7 ранку до мене в будинок прийшли співробітники Федеральної служби безпеки. Ми всі спали. Двері були відчинені, так як дружина о 6 ранку виходила на подвір’я і коли повернулася – не замкнула двері. Вони увірвалися, почали шуміти. Я одягнувся, вийшов, запитав про причини їхнього візиту. Вони сказали, що прийшли до мого сина. Я сказав, що він на заробітках і його тут (в Криму – ред.) немає. Вони почали говорити, що нібито мій син є в батальйоні Номана Челебіджихана, на що я відповів, що мені про це нічого не відомо. Вони обшукали весь будинок, все перевернули і пішли», – сказав Аметов.

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За попередньою інформацією, в будинку «здійснювалися слідчі заходи». Раніше активіст кримськотатарського руху Наріман Джелял повідомив, що обшук співробітників ФСБ пов’язаний з сином Аметова.

Коментарі російських силових відомств відсутні.

Кримськотатарський активіст з Судака Казім Аметов є фігурантом «справи Веджіє Кашка».

У листопаді підконтрольний Росії Залізничний районний суд Сімферополя почав розглядати позов Казіма Аметова, який він подав у зв’язку з «такими, що принижують людську гідність» умовами утримання під вартою в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя. 63-річний Аметов провів під вартою з 23 листопада 2017 року по 24 січня 2019 року в рамках «справи Веджіє Кашка».

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7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка», обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казім Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.​

27 січня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя змінив запобіжний захід фігурантам «справи Веджіє Кашка» Бекіру Дегерменджи, Казіму Аметову і Руслану Трубачу та відправив їх під домашній арешт.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».