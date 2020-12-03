В Об’єднанні мусульман Польщі назвали «редакційною помилкою» публікацію календаря з мечетями у «російському Криму»

У Релігійному Об’єднанні мусульман Польщі назвали «редакційною помилкою» підписи «Російська Федерація» до кримських мечетей в опублікованому релігійному календарі на 2021 рік.

«Я висловлюю глибоке співчуття і прошу вибачення у всіх, хто відчував себе скривдженим через це. Очевидно, сталася помилка. Я не хочу звинувачувати себе або кого-небудь тут: це серйозна помилка, якої не повинно було трапитися, але вона сталася. Відбулася редакційна помилка на етапі створення, фатальний автоматизм письменника і перенесення назви «(Російська Федерація)», що з’явився на інших сторінках календаря, за що ще раз прошу вибачення», – мовиться у зверненні муфтія Польщі Томаша Мишкевич, опублікованому на сайті організації.

Він вказав на те, що «не було мети створювати додаткову напруженість в і без того складній політичній ситуації».

«Ми всі підтримуємо вільний Крим, який так важливий для всіх татар, зокрема для польсько-татарської громади. Мені дуже шкода, що стався такий неприємний випадок, тим більше, що Релігійне об’єднання мусульман в Республіці Польща було і залишається аполітичним. Одна з наших основних цілей – відстоювати право мусульманської громади на релігійну практику, недоторканність релігійних об’єктів і кладовищ», – йдеться у зверненні муфтія.

При цьому зазначається, що помилка в календарі вже виправлена.

Разом з тим, як зазначив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, на календарі так і не з’явилася вказівка того, що Крим територіально належить Україні.

«Ні слова про приналежність Криму до України. Крім того, напис «Крим» забрали з календарної дошки кримської мечеті, а потрібно було додати «Україна» в дужки», – написав він у фейсбуці.

Напередодні Усейнов вимагав від Об’єднання мусульман Польщі виправити календар і вказати, що Крим – це Україна.