Об’єднання мусульман Польщі позначило Крим територією Росії в своєму календарі

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік із зображенням мечетей в анексованому Криму, позначивши їх місце розташування в Росії.
Зокрема, в календарі зображені мечеті у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом «Російська Федерація».
На це звернув увагу член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, який у соціальних мережах закликав розібратися з цією ситуацією.
«Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило в поспіху. Я спрямовую запит на роз’яснення до Вищого мусульманського коледжу», – написав він.
Реакції на це звернення поки що не надходило.
Нещодавно посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що українське дипвідомством звернулося до керівництва компанії BMW через позначення Криму як частини Росії на автомобільних картах російських користувачів.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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