Об’єднання мусульман Польщі позначило Крим територією Росії в своєму календарі

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі опублікувало на своєму сайті календар на 2021 рік із зображенням мечетей в анексованому Криму, позначивши їх місце розташування в Росії.

Зокрема, в календарі зображені мечеті у Феодосії, Бахчисараї, Старому Криму і Сімферополі з підписом «Російська Федерація».

На це звернув увагу член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов, який у соціальних мережах закликав розібратися з цією ситуацією.

«Щиро сподіваюся, що це нецільова дія, акт неінформованого редактора, який видавництво просто пропустило в поспіху. Я спрямовую запит на роз’яснення до Вищого мусульманського коледжу», – написав він.

Реакції на це звернення поки що не надходило.

Нещодавно посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що українське дипвідомством звернулося до керівництва компанії BMW через позначення Криму як частини Росії на автомобільних картах російських користувачів.