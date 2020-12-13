У Криму 177 дітей заарештованих активістів ростуть без батьків – громадська діячка

У Криму 177 дітей заарештованих кримськотатарських активістів та громадянських журналістів ростуть без батьків, повідомила під час онлайн-конференції громадського об'єднання «Кримська солідарність» координаторка проєкту «Кримське дитинство», дружина засудженого фігуранта другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Муміне Салієва.

«У результаті масових березневих і липневих обшуків цього року 19 дітей поповнили списки дітей політв'язнів і ще двоє народилися після арештів батьків. На сьогодні 177 неповнолітніх дітей ростуть без опіки своїх татів, і у 25 із них – тяжкі медичні діагнози на тлі стресу. Психосоматичні та фізіологічні зміни кожної дитини ми фіксуємо практично щодня і це важлива проблема, яку необхідно моніторити омбудсменам, державним і міжнародним інституціям щодо захисту прав дітей», – сказала Муміне Салієва.

Після російської анексії Криму на півострові створили благодійний фонд «Бизим балалар» і «Кримське дитинство», які допомагають дітям, батьки яких були арештовані з політичних мотивів.