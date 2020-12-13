У Мінекології хочуть прив’язати екологічні збитки в анексованому Росією Криму до військових злочинів

Заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Михайло Хорєв повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що Україна буде обов’язково залучати Росію до відповідальності за шкоду екології в анексованому нею Криму.
Так він прокоментував зокрема розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті в грудні.
«Відповідальність за розливи нафти в Севастополі під час окупації покладається на країну-окупанта. Зараз створена робоча група, яка спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розробляє методики оцінки цього збитку. Ми хочемо прив’язати їх до військових злочинів і, відповідно, пред’являти ці позови в міжнародних судах», – зазначив Хорєв.
Наразі немає реакції відповідних відомств Росії і окупованого нею Криму на цю інформацію.
4 грудня повідомлялося про забруднення Севастопольської бухти нафтопродуктами, площа розливу склала 85 тисяч кв. м. Інспектори Чорноморо-Азовського морського управління «Росприроднагляду» звернулися до Південної транспортної прокуратури Росії і в поліцію для порушення кримінальної справи.
У лютому 2020 року російський «Центр цивільного захисту» виявив в Севастопольській бухті масляниста пляма. Прокуратура і Нацполіція АРК після цього почали кримінальне провадження. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров’я населення і середовища.
У січні цього року у Чорному морі біля берегів Криму також фіксували розлив нафти, плями були виявлені в 146,4 кілометрах від Феодосії.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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