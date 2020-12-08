У МЗС України розповіли про нові пункти резолюції ООН щодо мілітаризації Криму

У посиленій резолюції щодо мілітаризації Росією Криму, ухваленій Генасамблеєю ООН 7 грудня, є два нові пункти, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії речник Міністерства закордонних справ України Олег Николенко.

«У резолюції констатується, що окупація Криму – це пряма загроза міжнародній безпеці. Вона завдає шкоди архітектурі безпеки і контролю над озброєннями, враховуючи, що до Криму завозиться військова техніка, здатна нести ядерні боєголовки», – сказав речник МЗС.

Николенко також вказав на те, що нова резолюція приділяє увагу зусиллям України щодо деокупації Криму.

«Дуже важливо, що в цій резолюції згадується «Кримська платформа» – нова українська ініціатива, покликана об’єднати всі міжнародні зусилля з просування деокупації півострова. Для нас цей момент був принциповим ... У цілому ми задоволені результатами: незважаючи на додавання нових елементів, ми не втратили жодного голосу, в порівнянні з минулими роками», – сказав Николенко.

За ухвалення нової резолюції висловилися 63 країни, ще 62 утрималися, проти проголосували 17 країн, в тому числі Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував новий документ щодо мілітаризації Криму як ще один елемент правового тиску на Росію.

Перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський назвав резолюцію «брехливою й абсурдною», додавши, що вона ніяк не вплине на життя кримчан.