У фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Абдулгазієва погіршився слух у СІЗО – адвокат

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму у вівторок, 15 грудня, відхилив апеляцію захисту у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» на обмеження терміну ознайомлення адвоката з матеріалами одного з фігурантів справи Тофіка Абдулгазієва. Про це адвокат Еміль Курбедінов розповів «Кримській солідарності».

Він додав, що у Абдулгазієва у СІЗО почалися проблеми зі слухом.

«Він погано чує тепер. Він не знає, що з вухами відбувається, але слух у нього погіршився. Одне вухо трохи чує, більш-менш, інше – дуже погано чує», – розповів Курбедінов.

За словами Кубердінова, матеріали цієї справи вже направлені у Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону у Росії.

«Ми чекаємо етапування хлопців в Ростов-на-Дону», – наголосив адвокат.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 16 жовтня розглянув клопотання слідчого ФСБ про обмеження терміну ознайомлення з матеріалами справи щодо фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Суд частково задовольнив клопотання слідства і встановив термін ознайомлення до 20 листопада.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».