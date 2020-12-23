Білогорська «справа Хізб ут-Тахрір»: звинувачення вимагає від 13 до 19 років ув’язнення для трьох фігурантів

Під час засідання у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону 22 грудня прокурор попросив для фігурантів Білогорської «справи Хізб ут-Тахрір» від 13 до 19 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Кримська солідарність».

«Енверу Омерову держзвинувачення запитує 19 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки – у в’язниці, 1 рік і 9 місяців обмеження після звільнення. Його синові Різе – 13 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в’язниці, з обмеженням 6 місяців після звільнення. Джаппарову Айдеру – 18 років з відбуванням у колонії суворого режиму, з них 3 роки у в’язниці, 1 рік і 2 місяці обмеження після звільнення», – повідомляють правозахисники.

10 червня 2019 року у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах окупованого Росією Криму пройшли обшуки, російські силовики затримали вісьмох чоловіків: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Руслана Месута, Ленура Халілова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова і Ескендера Сулейманова.

У ФСБ Росії заявляли, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за статтею 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через дії російських силовиків у Криму.

МЗС України висловило протест у зв’язку з арештами в Криму, а також закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.