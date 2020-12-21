Суд у Росії вирішив не допитувати 10 свідків захисту у кримській «справі Хізб ут-Тахрір» – активісти

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 21 грудня завершив судове слідство у білогірській «справі Хізб ут-Тахрір». Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», суд визнав «надмірним» допит останніх десятьох свідків захисту, в результаті чого були допитані лише 18 із 28 заявлених адвокатами.

«Назім Шейхмамбетов заявив низку клопотань, у тому числі про залучення лінгвістичної експертизи, яку ми самі робили, призначення додаткової експертизи із залученням психологів, тому що експертиза з матеріалів справи не відповідає нормам закону. Не був залучений психолог. Прокурор заперечував. Суд відмовив у залученні», – розповіла адвокат Сафіє Шабанова.

Крім того, суд відмовив у білінгу телефонів підсудних і в залученні резолюції ООН, задовольнивши лише клопотання про долучення даних, що характеризують підзахисних.

Енвера Омерова, Різу Омерова та Айдера Джеппарова російські силовики затримали після ранкових обшуків 10 червня 2019 року.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходили в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків у Криму.

МЗС України висловило протест у зв’язку з арештами в Криму, а також закликало посилити політичний, економічний і санкційний тиск на Росію.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.