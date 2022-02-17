Обшук у Криму: адвокат каже, що російські силовики прийшли до Дудакова через коментар 2017 року у соцмережах

Підставою для обшуку у делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова став його коментар у соцмережах, розповіла об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Еміне Авамільова.

«Підставою для обшуку стало нібито екстремістське висловлювання у вигляді коментаря Едема Дудакова у 2017 році під посадою якогось користувача соціальних мереж», – зазначила юрист.

За її словами, що саме було сказано у коментарі невідомо. Адвокати сподіваються дізнатися про це після безпосереднього спілкування як із самим Дудаковим, так і з російськими силовиками.

Авамільова додала, що під час обшуку у Дудакова вилучили кілька гаджетів, зокрема телефони та носії інформації.

Про обшук у Дудакова вранці 17 лютого повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, «Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї». За словами адвоката Едема Семедляєва, після обшуку Дудакова відвезли до відділення поліції Бахчисараю, проте його до підзахисного не пустили.