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Російські силовики в Криму влаштували обшук у делегата Курултаю кримськотатарського народу

Російські силовики прийшли з обшуками до Едема Дудакова (фото ілюстративне)

В окупованому Криму делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова доставили до відділення поліції Бахчисараю після того, як у четвер російські силовики на півострові влаштували у нього обшук, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Едем Семедляєв.

Адвокат повідомив, що до Дудакова його не пустили, тому він готуватиме скаргу до прокуратури.

Під час обшуку Семедляєва, як він каже, теж не допустили, мотивуючи тим, що він буцімто пізно приїхав і спізнився на початок процесуальних заходів.

«За такою логікою я маю цілодобово перебувати зі своїми підзахисними вдень та вночі, щоб встигати на всі слідчі заходи», – зазначив адвокат.

Про обшук у Дудакова вранці 17 лютого повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, «Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї».

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