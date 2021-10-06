Засудженого в окупованому Криму українця Захтея помістили в карцер – митрополит Климент

Засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея відправили на 10 діб до карцеру, який розташований у підвалі Сімферопольської виправної колонії №1. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії 6 жовтня розповів митрополит Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент, якому вдалося зустрітися з Захтеєм напередодні.

«Прийшла дуже тривожна новина щодо ув’язненого, який перебуває у Сімферопольській колонії – Андрія Захтея. В Україні до нього неоднозначне ставлення, але він є громадянином України. У мене з ним вчора була зустріч. І вчора за непокору тюремному начальству його посадили на 10 днів у «яму» – холодний карцер в підвалі. Посадили тільки за те, що він не вийшов на зарядку. Але я думаю, що суть не в тому, що він не вийшов на зарядку, а в тому, що він розмовляє весь час в колонії тільки українською мовою і принципово не знімає футболку «Україна понад усе», де Крим в складі України на жовто-синьому прапорі», – розповів Климент.

Він також зазначив, що у Захтея влітку були проблеми з легенями, тому його ув’язнення у карцерв може мати серйозні наслідки для здоров’я.

Інформацію про переведення Захтея у карцер також підтвердила його дружина Оксана Захтей у фейсбуці.

«Сьогодні Андрія помістили в «яму» на 10 діб, за нібито порушення режиму. Подробиць не знаю, добре, що хоч повідомив через «зону телеком». Як завжди – «все буде добре, все витримаю», а я переживаю. Купа хронічних болячок, підвал, сиро, холодно. Тільки нещодавно обстеження вдалося зробити, нічого втішного зі здоров’ям немає», – зазначила вона.

Підтвердження даної інформації від керівництва колонії або російської ФСВП, якій після окупації півострова підкоряються пенітенціарні кримські установи, немає.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, пізніше повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляли, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України відкинула російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.