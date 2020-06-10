Засудженому «майданівцю» загрожує ШІЗО за відмову працювати на будівництві в’язниці в Криму – рідні

Адміністрація колонії №1 в Сімферополі склала рапорт на засудженого українця Миколу Шиптура за відмову працювати на будівництві нових об’єктів на території колонії. Найближчим часом його помістять у штрафний ізолятор (ШІЗО) на термін від 10 до 15 діб, повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії дружина засудженого українця Юлія Шиптур.

«Він відмовився виходити на будівництво (на території колонії – ред.) і вимагав зустрічі з українським консулом або представниками кримського омбудсмена. Співробітник колонії зафіксував відмову на відеореєстратор, після чого склав рапорт. Найближчим часом його помістять у карцер як мінімум на десять діб», – розповіла дружина.

У колонії, де відбуває покарання Микола Шиптур, також міститься засуджений у «справі «українських диверсантів» Андрій Захтей.

Коментарів представників кримської колонії немає.

9 березня 2014 року представники «самооборони» в Севастополі затримали «майданівця» Миколу Шиптура – нібито за замах на вбивство. У травні 2015 року підконтрольний Кремлю суд у Севастополі засудив його до 10 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Після апеляції термін ув’язнення зменшили до 9 років.

МЗС України включив Миколу Шиптура в список українських громадян, яких російська влада незаконно утримує в Криму. Його ім’я також вказане у зверненні українських парламентарів до парламентів іноземних держав із вимогою засудити репресії Росії щодо українських політичних в’язнів.

У Центрі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини раніше повідомили, що справа Шиптура перебуває в Європейському суді з прав людини.