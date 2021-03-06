Україна пропонує НАТО літати над Кримом?

У Росії на це різко відреагували. У підконтрольних ЗМІ розповідали, щоросійські військові збиватимуть літаки Альянсу над Кримом. Україна приєдналася до програми розширених можливостей НАТО і це дозволило моніторити переміщення російської авіації. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у лютому під час переговорів запевняв, що НАТО продовжує підтримкуУкраїни: буде більше спільних навчань, обмін інформацією щодо безпеки Чорного моря. У вересні в Чорному морі відбудуться спільні навчання Україна-НАТО – «Непорушна стійкість». Чи допоможе активне партнерство України з НАТО витіснити Росію з неба над Кримом? Що ж насправді запропонував український міністр і хто де-факто контролює небо над окупованим півостровом та акваторією Чорного моря?