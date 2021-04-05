Підводні човни Росії загрожують НАТО та Європі

На навчаннях у Криму Росія підіймала у небо авіацію, у Чорне море виводила субмарини «Колпіно» та «Великий Новгород», а з Новоросійська на окупований півострів перекидали загони десантників. Симетрично свої навчання провели й українські збройні сили. На півдні України тренувалися десантно-штурмові підрозділи, також відбулися стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч». Отже, яке озброєння на навчаннях у Криму «засвітив» Кремль? Як тренування нападу назвали обороною? І що насправді відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму?