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05 квітня 2021, Київ 08:49
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Підводні човни Росії загрожують НАТО та Європі

Підводні човни Росії загрожують НАТО та Європі
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Підводні човни Росії загрожують НАТО та Європі

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Підводні човни Росії загрожують НАТО та Європі, переконаний військовий експерт Михайло Самусь.

На навчаннях у Криму Росія підіймала у небо авіацію, у Чорне море виводила субмарини «Колпіно» та «Великий Новгород», а з Новоросійська на окупований півострів перекидали загони десантників. Симетрично свої навчання провели й українські збройні сили. На півдні України тренувалися десантно-штурмові підрозділи, також відбулися стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч». Отже, яке озброєння на навчаннях у Криму «засвітив» Кремль? Як тренування нападу назвали обороною? І що насправді відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму?

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