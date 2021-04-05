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05 квітня 2021, Київ 16:23
Новини | Економіка

Обсяг імпорту товарів із Росії падав у 2019–2020 роках. У 2021 році тенденція зберігається – Держстат

У січні 2021 році Україна купила на 14,3% російських товарів менше, ніж за аналогічний період минулого року

Імпорт товарів із Росії до України у січні 2021 році зменшився на 14,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року або на 59,6 мільйона доларів, і становив 358 мільйонів доларів. Такі дані щодо зовнішньої торгівлі наразі наявні у Держстату. Їх навело Радіо Свобода Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у відповідь на запит.

Торік імпорт товарів з Росії до України зменшився на 35%, порівняно з 2019 роком: у 2020 році він становив 4,5 мільярда доларів проти 6,9 мільярда доларів.

Найбільше Україна в 2020 році імпортувала з Росії такі товарні позиції :

  • нафтопродукти (26,7% загального обсягу російського імпорту до України),
  • вугілля кам’яне та антрацит; брикети (22,9%),
  • гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані (5,9%),
  • реактори ядерні та неопромінені паливні елементи (твели) (2,9%).

Падіння обсягів імпорту товарів з Росії у 2020 році, свідчать дані Держстату, пов’язане, в першу чергу, зі зменшенням поставок продукції за такими товарними позиціями:

  • нафтопродукти,
  • вугілля кам’яне, антрацит; брикети та котуни,
  • добрива мінеральні та хімічні,
  • кокс і напівкокс,
  • реактори ядерні та неопромінені паливні елементи (твели),
  • аміак.

Водночас, у 2020 році відбулося зростання обсягів російського імпорту до України за товарними позиціями:

  • полімери пропілену та інших олефінів у первинних формах,
  • холодильники, морозильники та інше обладнання,
  • моноподи, двоноги, триноги та аналогічні вироби,
  • сталь корозійностійка нержавіюча,
  • плити, листи та стрічки алюмінієві,
  • реагенти діагностичні та лабораторні,
  • кузови та кабіни для моторних транспортних засобів,
  • папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон.

За даними Держстату, імпорт із Росії до України в 2020 році складав 4,5 мільярда доларів, у 2019 – 6,9 мільярда, у 2018 році – 8,1 мільярда доларів, у 2017 – 7,2 мільярда доларів, у 2016 – 5,1 мільярда доларів, у 2015 – 7,5 мільярда доларів, у 2014 – 12,7 мільярда доларів. Дані за 2014 рік не враховують показники Криму, а від 2015-го до сьогодні – Криму та непідконтрольних частин Донецької й Луганської областей.

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