Обсяг імпорту товарів із Росії падав у 2019–2020 роках. У 2021 році тенденція зберігається – Держстат

Імпорт товарів із Росії до України у січні 2021 році зменшився на 14,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року або на 59,6 мільйона доларів, і становив 358 мільйонів доларів. Такі дані щодо зовнішньої торгівлі наразі наявні у Держстату. Їх навело Радіо Свобода Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у відповідь на запит.

Торік імпорт товарів з Росії до України зменшився на 35%, порівняно з 2019 роком: у 2020 році він становив 4,5 мільярда доларів проти 6,9 мільярда доларів.

Найбільше Україна в 2020 році імпортувала з Росії такі товарні позиції :

нафтопродукти (26,7% загального обсягу російського імпорту до України),

вугілля кам’яне та антрацит; брикети (22,9%),

гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані (5,9%),

реактори ядерні та неопромінені паливні елементи (твели) (2,9%).

​Падіння обсягів імпорту товарів з Росії у 2020 році, свідчать дані Держстату, пов’язане, в першу чергу, зі зменшенням поставок продукції за такими товарними позиціями:

нафтопродукти,

вугілля кам’яне, антрацит; брикети та котуни,

добрива мінеральні та хімічні,

кокс і напівкокс,

реактори ядерні та неопромінені паливні елементи (твели),

аміак.

Водночас, у 2020 році відбулося зростання обсягів російського імпорту до України за товарними позиціями:

полімери пропілену та інших олефінів у первинних формах,

холодильники, морозильники та інше обладнання,

моноподи, двоноги, триноги та аналогічні вироби,

сталь корозійностійка нержавіюча,

плити, листи та стрічки алюмінієві,

реагенти діагностичні та лабораторні,

кузови та кабіни для моторних транспортних засобів,

папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон.

За даними Держстату, імпорт із Росії до України в 2020 році складав 4,5 мільярда доларів, у 2019 – 6,9 мільярда, у 2018 році – 8,1 мільярда доларів, у 2017 – 7,2 мільярда доларів, у 2016 – 5,1 мільярда доларів, у 2015 – 7,5 мільярда доларів, у 2014 – 12,7 мільярда доларів. Дані за 2014 рік не враховують показники Криму, а від 2015-го до сьогодні – Криму та непідконтрольних частин Донецької й Луганської областей.