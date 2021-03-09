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09 березня 2021, Київ 09:13
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Війна за кримське небо?

Війна за кримське небо?
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Війна за кримське небо?

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Війна за кримське небо. Україна запросила НАТО до Криму

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запропонував авіації НАТО користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації. У Росії таку заяву зустріли вороже. Місцеві медіа навіть вийшли із заголовками, що російські військові збиватимуть літаки Альянсу над Кримом. Що ж насправді запропонував український міністр і хто де-факто контролює небо над окупованим півостровом та акваторією Чорного моря? Що про це думає генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг? І чи допоможе активна співпраця України з НАТО витіснити Росію із неба над Кримським півостровом?

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