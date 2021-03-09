Війна за кримське небо?

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запропонував авіації НАТО користуватися повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації. У Росії таку заяву зустріли вороже. Місцеві медіа навіть вийшли із заголовками, що російські військові збиватимуть літаки Альянсу над Кримом. Що ж насправді запропонував український міністр і хто де-факто контролює небо над окупованим півостровом та акваторією Чорного моря? Що про це думає генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг? І чи допоможе активна співпраця України з НАТО витіснити Росію із неба над Кримським півостровом?