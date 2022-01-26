Бойовики минулої доби 5 разів стріляли на Донбасі, поранені 2 військових – штаб ООС

Минулої доби, 25 січня, підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранень зазнали двоє українських військових. Як повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил, стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої тяжкості.

« У бік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Мар’їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Широкина противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17», – йдеться в повідомленні.

Зранку 26 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, кажуть у штабі.

Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах не повідомляють про порушення «тиші».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.