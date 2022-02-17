NLAW, Javelin, SMAW – ЗСУ відпрацювали ведення бою у прикордонній смузі

Збройні сили України та інші сили безпеки й оборони в рамках командно-штабних навчань «Заметіль-2022» 16 лютого відпрацювали ведення бою в прикордонній смузі, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«Була застосована бойова авіація, вітчизняні й іноземні безпілотні авіаційні комплекси, серед іншого Bayraktar ТВ2, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, засоби протиповітряної оборони, сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва «Стугна-П», «Корсар» та надані нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що військові «продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії».

Навчання відбуваються на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, через що країни Заходу заявляють про можливу підготовку Москвою нового нападу на Україну.

Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.