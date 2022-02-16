День єднання в Україні на тлі загрози нового російського вторгнення – фотогалерея

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого офіційним Днем єднання. Дата була обрана не випадково – саме у цей день, за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Оскільки Росія сконцентрувала поблизу українських кордонів, за різними даними, від 120 до 150 тисяч військ.



У всіх містах України День єднання відзначили підняття та розгортання державних прапорів, виконанням гімну, вишиванками на роботі, спеціальними уроками в школах та тематичними марафонами на українських телеканалах. Українці відзначали цей день по всій країні, демонструючи національні прапори та створюючи «живі ланцюги» єднання.

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