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Фотогалереї

День єднання в Україні на тлі загрози нового російського вторгнення – фотогалерея

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого офіційним Днем єднання. Дата була обрана не випадково – саме у цей день, за розвідувальними даними західних країн, зокрема США, могло розпочатися повномасштабне вторгнення російської армії до України. Оскільки Росія сконцентрувала поблизу українських кордонів, за різними даними, від 120 до 150 тисяч військ.

У всіх містах України День єднання відзначили підняття та розгортання державних прапорів, виконанням гімну, вишиванками на роботі, спеціальними уроками в школах та тематичними марафонами на українських телеканалах. Українці відзначали цей день по всій країні, демонструючи національні прапори та створюючи «живі ланцюги» єднання.
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Люди несуть великий український державний прапор, відзначаючи День єднання у Сєвєродонецьку Луганської області. Україна, 16 лютого 2022 року
1 Люди несуть великий український державний прапор, відзначаючи День єднання у Сєвєродонецьку Луганської області. Україна, 16 лютого 2022 року
День єднання у Краматорську, Донецької області. 16 лютого 2022 року
2 День єднання у Краматорську, Донецької області. 16 лютого 2022 року
Український прапор майорить над центром Харкова у День єднання. Україна, 16 лютого 2022 року
3 Український прапор майорить над центром Харкова у День єднання. Україна, 16 лютого 2022 року
Президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня єднання за межами Києва, перед поїздкою до Рівненської та Донецької областей. Зеленський закликав українців &laquo;вивісити наші національні прапори, одягнути синьо-жовті стрічки та показати нашу єдність всьому світу&raquo;. 16 лютого 2022 року
4 Президент України Володимир Зеленський під час заходу до Дня єднання за межами Києва, перед поїздкою до Рівненської та Донецької областей. Зеленський закликав українців «вивісити наші національні прапори, одягнути синьо-жовті стрічки та показати нашу єдність всьому світу». 16 лютого 2022 року
Майдан Незалежності в Києві у День єднання. Україна, 16 лютого2022 року
5 Майдан Незалежності в Києві у День єднання. Україна, 16 лютого2022 року
Поліцейський зі стрічкою у кольорах державного прапора України. День єдності у Києві,16 лютого 2022 року
6 Поліцейський зі стрічкою у кольорах державного прапора України. День єдності у Києві,16 лютого 2022 року
Будівлі у Києві до Дня єдності 16 лютого прикрасили кольорами державного прапора України. 16 лютого 2022 року
7 Будівлі у Києві до Дня єдності 16 лютого прикрасили кольорами державного прапора України. 16 лютого 2022 року
У Києві на НСК &laquo;Олімпійський&raquo; до Дня єднання відбулася акція, на якій активісти розгорнули найбільший державний прапор у столиці&nbsp;&ndash; 200 метрів завдовжки. Участь у акції взяли декілька сотень людей. Учасники акції пройшли із прапором декілька кругів навколо поля стадіону. Хода супроводжувалася піснею Тараса Петриненка &laquo;Україна&raquo;. Київ, 16 лютого 2022 року
8 У Києві на НСК «Олімпійський» до Дня єднання відбулася акція, на якій активісти розгорнули найбільший державний прапор у столиці – 200 метрів завдовжки. Участь у акції взяли декілька сотень людей. Учасники акції пройшли із прапором декілька кругів навколо поля стадіону. Хода супроводжувалася піснею Тараса Петриненка «Україна». Київ, 16 лютого 2022 року
В Ужгороді люди сформували живий ланцюг, щоб продемонструвати свою солідарність у протидії загрозі нового вторгнення Росії. Ужгород, Закарпатська область.16 лютого 2022 року
9 В Ужгороді люди сформували живий ланцюг, щоб продемонструвати свою солідарність у протидії загрозі нового вторгнення Росії. Ужгород, Закарпатська область.16 лютого 2022 року
&nbsp;&laquo;Живий ланцюг&raquo; єдності в Ужгороді. Закарпаття, Україна. 16 лютого 2022 року
10  «Живий ланцюг» єдності в Ужгороді. Закарпаття, Україна. 16 лютого 2022 року
День єднання в Херсоні, 16 лютого 2022 року
11 День єднання в Херсоні, 16 лютого 2022 року
День єднання у Маріуполі, 16 лютого 2022 року
12 День єднання у Маріуполі, 16 лютого 2022 року
День єднання у Маріуполі, 16 лютого 2022 року
13 День єднання у Маріуполі, 16 лютого 2022 року
День єднання у Бердянську, 16 лютого 2022 року
14 День єднання у Бердянську, 16 лютого 2022 року
День єднання у Бердянську, 16 лютого 2022 року
15 День єднання у Бердянську, 16 лютого 2022 року
День єднання в Одесі. Україна, 16 лютого 2022 року
16 День єднання в Одесі. Україна, 16 лютого 2022 року
День єднання в Одесі, 16 лютого 2022 року
17 День єднання в Одесі, 16 лютого 2022 року
Акція &laquo;Запоріжжя чинитиме спротив&raquo;. Акцію ініціювали громадські організації і анонсували її проведення 16 лютого ще на вихідних. Вийшло, що акція збіглася із проголошеним президентом Зеленський Днем єднання.
18 Акція «Запоріжжя чинитиме спротив». Акцію ініціювали громадські організації і анонсували її проведення 16 лютого ще на вихідних. Вийшло, що акція збіглася із проголошеним президентом Зеленський Днем єднання.
Акція &laquo;Запоріжжя чинитиме спротив&raquo;. Україна, 16 лютого 2022 року
19 Акція «Запоріжжя чинитиме спротив». Україна, 16 лютого 2022 року
У День єднання в Києві підсвітили національними кольорами адміністративні будівлі. На фото &ndash; будівля&nbsp;КМДА. Київ, 16 лютого 2022 року
20 У День єднання в Києві підсвітили національними кольорами адміністративні будівлі. На фото – будівля КМДА. Київ, 16 лютого 2022 року
У День єднання в Києві підсвітили національними кольорами адміністративні будівлі. На фото &ndash; будівля&nbsp;Кабміну. Київ, 16 лютого 2022 року
21 У День єднання в Києві підсвітили національними кольорами адміністративні будівлі. На фото – будівля Кабміну. Київ, 16 лютого 2022 року

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