Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі здійснили вісім порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували поблизу Станиці Луганської, Новозванівки, Лобачевого, Водяного, Луганського, Мар’їнки, Сизого, велися вони з мінометів калібру 82 мм, безпілотних літальних апаратів, за допомогою яких скидали постріли ВОГ-17 і ВОГ-25, станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів.

Окрім цього, по Катеринівці вівся вогонь зі станкових протитанкових гранатометів й автоматичних гранатометів, додали у пресцентрі.

За поточну добу військові зафіксували два порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: по околицях Причепилівки бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а поблизу Водяного – обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 17 лютого не наводить, в угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли своїх позицій від початку доби.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.