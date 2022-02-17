У Держдепартаменті США засудили вирок Єсипенку в окупованому Криму

Держдепартамент США засудив вирок, оголошений 16 лютого фрілансеру проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владиславу Єсипенку в окупованому Криму.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс назвав звинувачення проти Єсипенка «надуманими».

«Це ще один приклад зловживань російської окупаційної влади в Криму та спроб змусити замовкнути інакодумців», – наголосив він.

16 лютого підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив Єсипенка до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

Російська влада звинувачувала журналіста в незаконному зберіганні і перевезенні вибухового пристрою. Його затримали у березні 2021 року у Криму співробітники ФСБ Росії. Єсипенко стверджує, що його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Під час засідання суду Єсипенко оголосив останнє слово, в якому заявив, що «погрози і тортури у ХХІ столітті – неприйнятні».

Дружина Єсипенка Катерина повідомила, що винесений її чоловікові вирок буде оскаржений.

У Міністерстві закордонних справ України назвали вирок «політично мотивованим».