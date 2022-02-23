Визнання Росією «ДНР». Які це несе загрози для прифронтового Маріуполя

Які наслідки для Донбасу і Приазов’я може мати визнання Росією «незалежності» незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР»? Як відреагували на цю новину в Маріуполі? Що заявили західні партнери України? Про це говорили в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією «незалежності»​ незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР», а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

спочатку оголосив про визнання Росією «незалежності»​ незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР», а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України. Також депутати Державної думи ратифікували угоди про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між Росією та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає розірвання дипломатичних відносин із Росією після дій Москви. Президент України також сказав, що наразі не вбачає потреби в запровадженні воєнного стану.



Реакція маріупольців

Маріупольці оперативно зреагували на рішення російського президента Володимира Путіна щодо «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Вночі того ж дня в Маріуполі відбулася акція на підтримку України. В ній взяли участь до двох десятків людей. Місцеві жителі вийшли на Театральну площу із синьо-жовтими прапорами та плакатами «Маріуполь – це Україна».



Ввечері 22 лютого містяни провели ще одну, вже більш масштабну акцію в центрі Маріуполя. «Це абсолютно мирна акція, ми хочемо показати, що Маріуполь – це Україна. Ми не мріємо ні про яке «ДНР», ми є частиною України і хочемо передати цей посил людям, які перебувають на окупованих територіях: ми з ними, ми чекаємо їх додому, в Україну», – сказала під час ефіру депутатка міськради Катерина Сухомлинова.

У світових лідерів є вагомі важелі, щоб вплинути на Путіна

Громадськість сподівається, що юридичне рішення Путіна спричинить швидші та жорсткіші санкції проти нього.



«Сподіваємося, це буде справжній удар по російській економіці. У світових лідерів є вагомі важелі, щоб вплинути на Путіна та на його оточення», – певна Сухомлинова.

Фейки та спекуляції

Визнання Росією незаконних збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» передбачає визнання також їхніх «конституцій», які визначають їхні межі в рамках Донецької та Луганської областей, заявив президент Росії Володимир Путін.

«Ми ж їх (незаконні збройні угруповання – ред.) визнали. А це значить, ми визнали всі їхні фундаментальні «документи», в тому числі й «конституцію». А в «конституції» прописані межі в рамках Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були в складі України. Але ми розраховуємо, що всі спірні питання будуть вирішені в ході перемовин між київською владою та керівництвом цих «республік», – заявив президент Росії.

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін зазначив, що зараз є спекулювання темою стосовно того, чи входять до визнаного Росією «ДНР» Маріуполь та інші міста Донецької області.

Путін фактично оголосив Україні війну

«Паніки немає, але є велике хвилювання. Вчора Путін фактично оголосив Україні війну. Це з його виступу було зрозуміло, що мова йде не тільки про визнання так званих «республік». Зараз спекулюють темою меж фейкових «республік», чи не входять туди Маріуполь, Краматорськ та інші міста Донецької та Луганської областей. Тому люди це сприймають як привід для хвилювання», – прокоментував він.



Депутат зазначив, що кілька днів тому у Маріуполі можна було прокинутися вночі від відлуння обстрілів на Донбасі: «Зараз тихо, але навряд чи Росія дасть нам спокій».



На настрої в місті, на його думку, можуть впливати також російські медіа, за якими люди слідкують в інтернеті.

Що відбувається навколо міста?

«Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається ескалація бойових дій, яка почалася з 17 лютого. Наші команди, які працюють вздовж лінії розмежування, нарахували щонайменше 174 ушкодження житлових будинків мирних жителів, у селах, ця цифра постійно збільшується», – розповів під час ефіру керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.



Гуманітарну місію допомоги мирному населенню зони військового конфлікту було засновано волонтерами 10 липня 2014 року на базі громадської організації «Проліска» з Харкова. Основною метою місії є всебічна допомога мирним жителям, які постраждали від конфлікту на сході України.

Може скластися враження, що під обстрілами перебуває тільки територія Луганщини. Однак Каплін спростовує таку інформацію.



«Також і Донецька область відчуває на собі ескалацію, там за останні дні під обстріли потрапляла Мар’їнка, Красногорівка, село Перемога. Під час обстрілу Мар'їнки поранень зазнала мирна жителька, яка просто перебувала в центрі міста на зупинці громадського транспорту. Під обстріли також потрапили села Новогнатівка та Миколаївка, які розташовані у Волноваському районі», – повідомив волонтер.

Надходять численні звернення про надання матеріалів для ремонтів будинків. Значно зросли звернення за психологічною допомогою

За словами керівника гуманітарної місії, останнім часом до них все частіше звертаються за допомогою: «До нас надходять численні звернення про надання матеріалів для ремонтів будинків. Значно зросли звернення за психологічною допомогою до наших фахівців, які працюють з населенням».



Каплін зазначив, що масового відтоку населення наразі немає, однак є поодинокі випадки виїзду людей: «Нам відомі такі випадки, коли люди з населених пунктів, які перебувають під обстрілами, виїжджають до родичів в інші населені пункти. Наприклад, з Новогнатівки, яка кілька днів перебуває під обстрілами, вивезли групу дітей до санаторію у Святогірську. Точково родини на Луганщині виїжджають».





«Тиск Росії продовжиться»

На думку політологині Олесі Яхно, «Росія не відчепиться від України, тиск буде продовжуватися».



«Судячи з його (президента Росії Володимира Путіна – ред.) годинної промови про Леніна, декомунізацію та несприйняття України як незалежної держави, Росії особливі приводи навіть вигадувати не треба, якщо виникне бажання застосувати військову силу. Той факт, що Україна з усіх боків оточена військами РФ, говорить про те, що у будь-який сприятливий для Росії момент вона може з якогось боку наступати», – прокоментувала Яхно.

Вона впевнена, що світова спільнота має відповідним чином відреагувати на дії Росії шляхом санкцій, в тому числі персональних.

Росія дивитиметься на реакцію західних урядів

На думку Яхно, незастосування санкцій зараз буде великою помилкою країн-партнерів України.



«Росія дивитиметься на реакцію західних урядів. Якщо на сьогодні це може виглядати як формальне збереження обличчя, це не означає, що на наступному етапі Росія не використає зброю. Це, по суті, переділ кордонів: якщо на це не відреагувати, це означає, що міжнародне право не має жодних гарантій. Це не деескалація, а лише наступний крок РФ, щоб всіх тримати в напрузі», – підсумувала вона.

Рада федерації 22 лютого дозволила президенту Росії застосовувати російську армію за кордоном. За це рішення одностайно проголосували 153 сенатори, документ набуває чинності з моменту його ухвалення.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. 22 лютого санкції вже почали запроваджувати. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі визнають територією України.

Текст підготувала Анна Андрющук.