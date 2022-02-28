Російські війська обстріляли аварійно-рятувальну частину в Запорізькій області – ДСНС

Російські військові обстріляли аварійно-рятувальну частину у селі Семенівка Мелітопольського району Запорізькій області, повідомило управління ДСНС у області.

«З 21:30 по 02:00 та з 05:00 по 06:00 ворожим військом наносилися авіаудари та артобстріли по території аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області, яка розташовується в селі Семенівка Мелітопольського району. Внаслідок чого були зруйновані автобокси та пошкоджена казарма. Частина аварійно-рятувальної техніки згоріла, ще частина – пошкоджена, деяка вціліла. На момент ворожої атаки особовий склад знаходився в укритті. Жертв та постраждалих немає», – повідомило управління ДСНС у Запорізькій області.

Наразі, за даними рятувальників, з’ясовуються масштаби руйнувань та кількість пошкодженої техніки.

Раніше сьогодні влада Запорізької області повідомляла про складну ситуацію в Бердянську, одного загиблого і ще одного пораненого, а також бої за Токмак. Також поряд з Енергодаром, де розташована Запорізька АЕС, фіксують значне скупчення російської техніки зі сторони Генічеська і Херсона.