СБУ кличе на кіберфронт: за кілька днів завдяки громадянам отримано багато «корисної інформації»

У Службі безпеки України заявили, що з останні кілька днів отримали багато корисної інформації про переміщення російських військ та ДРГ.

«Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів. За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено. А від сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту. Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах», – повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту «Кіберфронт».



Раніше про «фільтраційні заходи» в Україні повідомило Державне бюро розслідувань, і нагадало, куди звертатися у разі виявлення підозрілих осіб.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.

Російські ЗМІ повідомляли, що переговори мали розпочатися о 11:00 за Києвом. Поки деталей немає.