МОУ: військові отримуватимуть по 100 тисяч гривень на місяць в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану Україна платитиме військовослужбовцям, що воюють, по 100 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони з посиланням на рішення Кабінету міністрів.

«Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах і у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах», – зазначають у відомстві, посилаючись на відповідну постанову Кабміну від 28 лютого.

«В умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць», – додали у МОУ.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули на війні, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн, яка розподілятиметься рівними частками на всіх отримувачів.

«Це робиться не для того, щоб нам сказали «дякую». Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу», – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.