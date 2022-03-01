Порушення умов безпечної експлуатації на всіх чотирьох АЕС України немає – Міненергетики

Всі діючі атомні електростанції України – Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська – продовжують працювати у штатному режимі, повідомило Міністерство енергетики України.

«Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм. Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в уряді запевнили, що енергосистема України працює стабільно в ізольованому від Росії та Білорусі режимі та має достатні резерви енергоресурсів для забезпечення споживачів.

Останніми днями повідомлялося про складну ситуацію в Запорізькій області, поряд з Енергодаром, де розташована Запорізька АЕС.