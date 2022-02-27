У Мюнхені проходять мітинги на підтримку України (фото)

У німецькому Мюнхені 27 лютого відбулося одразу три акції протесту проти нападу Росії на Україну. Одна з них проходить у центрі міста перед Оперним театром, над яким майоріє український прапор.

Кожна акція зібрала по кілька тисяч людей, які вимагають від Російською Федерації припинити агресію і вивести свої війська з України.

Аналогічні мітинги на підтримку України вже відбулися в Німеччини, Грузії, Угорщині, Бельгії, Чехії, Франції, Великобританії, Ізраїлі, Чорногорії, Австрії, Іспанії, Латвії, Польщі, Португалії, Словаччини, на Кіпрі, Росії, а також у США та Австралії.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».