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Наразі невідома дата нових переговорів із Росією – Кулеба

За словами міністра, під час першого раунду «зради ніякої не було», вимоги росіян «залишилися незмінними»

Наразі невідомо, коли відбудеться наступний раунд переговорів із Росією, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 2 березня, відповідаючи на питання журналістки.

За словами міністра, під час першого раунду «зради ніякої не було», вимоги росіян «залишилися незмінними». Це ті ж вимоги, додав він, які озвучував раніше президент Росії Володимир Путін.

«Ми готові до переговорів, до дипломатії. Але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори, наразі невідомо», – зазначив Кулеба.

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Раніше медіа поширили інформацію, що другий раунд переговорів може нібито відбутися 2 березня.

Українська і російська делегації в районі українсько-білоруського кордону 28 лютого провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».

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