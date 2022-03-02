Наразі невідома дата нових переговорів із Росією – Кулеба

Наразі невідомо, коли відбудеться наступний раунд переговорів із Росією, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу 2 березня, відповідаючи на питання журналістки.

За словами міністра, під час першого раунду «зради ніякої не було», вимоги росіян «залишилися незмінними». Це ті ж вимоги, додав він, які озвучував раніше президент Росії Володимир Путін.

«Ми готові до переговорів, до дипломатії. Але ми в жодному разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори, наразі невідомо», – зазначив Кулеба.

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Раніше медіа поширили інформацію, що другий раунд переговорів може нібито відбутися 2 березня.

Українська і російська делегації в районі українсько-білоруського кордону 28 лютого провели перший раунд переговорів «із метою знаходження точок дотику для якнайшвидшого припинення вогню і бойових дій».