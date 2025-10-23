Британія: поліція заарештувала трьох чоловіків за підозрою у шпигунстві, пов’язаному з Росією

Британська поліція заявила про арешт трьох чоловіків, підозрюваних у сприянні іноземній розвідці, і що ці злочини пов’язані з Росією.

«У четвер, 23 жовтня, трьох чоловіків віком 48, 45 та 44 років було заарештовано за адресами у західному та центральному Лондоні. За цими адресами, а також за іншою адресою у західному Лондоні, тривають обшуки», – йдеться у заяві поліції.

Затримані були доставлені до поліцейського відділку в Лондоні.

У поліції зазначають, що країною, якої стосуються ймовірні злочини, є Росія.

«Ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали «проксі», що вербуються іноземними розвідувальними службами, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями щодо припинення такого роду діяльності. Кожен, хто може бути контактований і спокушений до здійснення злочинної діяльності від імені іноземної держави тут, у Великій Британії, повинен добре подумати», – сказав голова Контртерористичної поліції Лондона Домінік Мерфі.



