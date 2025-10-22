Законодавці від ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) зіткнулися зі звинуваченнями від політичних конкурентів у тому, що вони використовували своє становище для шпигунства на користь Росії, пише 22 жовтня агенція France-Presse.

Політики партії «Альтернатива для Німеччини» подали численні парламентські запити, вимагаючи детальної інформації про критично важливу інфраструктуру, безпеку та військові питання, особливо у східній землі Тюрінгія.

«Майже неминуче складається враження, що «Альтернатива для Німеччини» працює за списком замовлень Кремля у своїх розслідуваннях», – сказав газеті Handelsblatt міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр.

Партія відкидає ці звинувачення як безпідставні. Але кілька провідних діячів цієї політичної сили підтримують тісні та часто суперечливі зв’язки з Росією та критикують підтримку Німеччиною України в її боротьбі проти Москви.

У Бундестазі законодавці від AfD також подали численні «дуже проблематичні запити», очевидно, на прохання «авторитарних держав», за словами депутата від «зелених» та заступника голови комітету законодавчого органу з нагляду за розвідкою Константіна фон Нотца.

Після рекордного результату на національних виборах у лютні, де партія посіла друге місце після правоцентристського блоку ХДС/ХСС, рейтинги AfD продовжують зростати, і багато опитувань зараз вважають її найбільшою партією в Німеччині.

Законодавці від AfD рішуче заперечують шпигунство.

Депутат від AfD у німецькому парламенті Бернд Бауманн розповів AFP, що його колеги намагалися розкрити деталі про занедбану інфраструктуру Німеччини та занедбані плани безпеки.

«У виявлених фактах немає нічого секретного. Вони складають основу публічної, демократичної роботи опозиції», – сказав Бауманн.

Німецька служба зовнішньої розвідки BND відмовилася коментувати ці звинувачення. Внутрішня розвідка Німеччини BfV не одразу відповіла на запит AFP.

Речник уряду заявив, що йому повідомили про звинувачення проти AfD, але він не надаватиме коментарів.